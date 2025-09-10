Sprawdź naszą ofertę
W TIMAC AGRO
Od ponad 60 lat wspieramy rolników na całym świecie, łącząc wiedzę ekspertów z pasją.
Zapewniamy spersonalizowane rozwiązania agronomiczne
KOMPLEKSOWY DODATEK ŻYWIENIOWY W PŁYNIE
Ochrona i wsparcie wątroby
  • +170
    Pracowników w Polsce
  • 103
    Doradców Techniczno-Handlowych w Polsce
  • 83
    Fabryki
  • +1000
    Użytych surowców

Sprawdzony producent nawozów rolniczych oraz dodatków paszowych

NASZE PRODUKTY

Łączy nas jedna wizja: zrównoważony rozwój rolnictwa.

Powstała w 1959 roku w Saint-Malo TIMAC AGRO, prowadzi działalność o strategicznym znaczeniu dla Grupy Roullier i jest liderem innowacji w odżywianiu gleby, nawożeniu, biostymulacji oraz produkcji zwierzęcej.

Każdego dnia pracujemy u boku rolników, aby sprostać ich specyficznym potrzebom.

Nieustanne wprowadzanie innowacyjności pozwala nam tworzyć i produkować efektywne i trwałe produkty technologiczne, dostosowane do każdej uprawy, każdej gleby, a więc wychodzące naprzeciw oczekiwaniom każdego rolnika.

Z pasji do rolnictwa od ponad 60 lat.

TIMAC AGRO, jest pionierem. Pracujemy z rolnikami każdego dnia. Nasze rolnicze oraz przemysłowe innowacje dostarczają efektywne i zrównoważone rozwiązania, pomagające rolnikom w walce o samowystarczalność żywnościową.

  • Bliskość świata rolnictwa

    Unikalna sieć doradców zapewnia nam bliskie relacje z rolnikami oraz dystrybutorami.

  • Rozwiązania technologiczne

    Szeroka gama produktów pozwala nam odpowiadać na aktualne i przyszłe problemy rolnictwa.

  • Innowacje naukowe

    Centrum innowacji w połączeniu z partnerstwem akademickim umożliwia nam rozwój przełomowych produktów w zakresie odżywiania gleby, roślin i zwierząt.

  • Lokalny i elastyczny przemysł

    Projektujemy oraz produkujemy to, co sprzedajemy, dzięki czemu jesteśmy najbliżej naszych klientów.

OPINIE KLIENTÓW NA GOOGLE

Doradztwo na temat i uratowana plantacja z dobrym plonem to reklama sama w sobie.

Martyna Kujawska

Firma godna polecenia. Produkty najwyższej jakości. Przedstawiciele wiedzą co robią, zawsze pomocni, zainteresowani klientem i jego potrzebami. Doradzą, podpowiedzą, zrobią tak, żeby plon był obfity. Polecam

Kamila Chodkowska

Doradcy jak i firma profesjonalni. Wierny z tą firmą od wielu lat. Zawsze wszystko dobrze dobrane, sprawdzone. Pozdrawiam.

Jerzy Pękalski

Polecam. Profesjonalnie na każdym etapie. Warto zaufać. Potrafią przejeżdżać i zadzwonić do klienta, reagujemy, liście zmieniły kolor. Dbają jak o swoje. 😘

Joanna Chodakowska

Bez wątpienia jedna z najlepszych firm w Polsce. Szeroki wachlarz produktów, kompetentni przedstawiciele (dziękuję za wsparcie p. Łukaszowi woj. Podlaskie ;) ) i doradztwo ukierunkowane na pomoc. Według mnie ważna i bardzo fajna jest relacja z klientem, gdzie już po jakimś czasie od zakupu przy kolejnym sezonie jest telefon nie tylko z zaproszeniem do współpracy ale również z sugestiami i wsparciem. Gorąco polecam ;)

Tomasz Jodczyk

