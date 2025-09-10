EUROFERTIL TOP 49 NPS
Najlepsza Pozycja Startowa dla Twoich roślinEfektywne nawożenie Twoich upraw fosforem
Płynny nawóz zawierający kompleks FERTIACTYL® oraz BOR I MANGANAktywność fizjologiczna
Płynny nawóz zawierający kompleks FERTIACTYL® oraz AZOT, FOSFOR I POTASDynamiczny rozwój systemu korzeniowego
Siła naturalnej symbiozy roślin i pożytecznych grzybówWzrost odporności roślin na warunki stresowe
Powstała w 1959 roku w Saint-Malo TIMAC AGRO, prowadzi działalność o strategicznym znaczeniu dla Grupy Roullier i jest liderem innowacji w odżywianiu gleby, nawożeniu, biostymulacji oraz produkcji zwierzęcej.
Każdego dnia pracujemy u boku rolników, aby sprostać ich specyficznym potrzebom.
Nieustanne wprowadzanie innowacyjności pozwala nam tworzyć i produkować efektywne i trwałe produkty technologiczne, dostosowane do każdej uprawy, każdej gleby, a więc wychodzące naprzeciw oczekiwaniom każdego rolnika.
TIMAC AGRO, jest pionierem. Pracujemy z rolnikami każdego dnia. Nasze rolnicze oraz przemysłowe innowacje dostarczają efektywne i zrównoważone rozwiązania, pomagające rolnikom w walce o samowystarczalność żywnościową.
Unikalna sieć doradców zapewnia nam bliskie relacje z rolnikami oraz dystrybutorami.
Szeroka gama produktów pozwala nam odpowiadać na aktualne i przyszłe problemy rolnictwa.
Centrum innowacji w połączeniu z partnerstwem akademickim umożliwia nam rozwój przełomowych produktów w zakresie odżywiania gleby, roślin i zwierząt.
Projektujemy oraz produkujemy to, co sprzedajemy, dzięki czemu jesteśmy najbliżej naszych klientów.
