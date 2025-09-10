Powstała w 1959 roku w Saint-Malo TIMAC AGRO, prowadzi działalność o strategicznym znaczeniu dla Grupy Roullier i jest liderem innowacji w odżywianiu gleby, nawożeniu, biostymulacji oraz produkcji zwierzęcej.

Każdego dnia pracujemy u boku rolników, aby sprostać ich specyficznym potrzebom.

Nieustanne wprowadzanie innowacyjności pozwala nam tworzyć i produkować efektywne i trwałe produkty technologiczne, dostosowane do każdej uprawy, każdej gleby, a więc wychodzące naprzeciw oczekiwaniom każdego rolnika.